Hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı 1000 kişi alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 4 saat 10 dakika süren Kabine Toplantı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hukuk fakültesi mezunlarının heyecanla beklediği hakim ve savcı alımlarına ilişkin de açıklama yaptı. Peki, 2023 hakim ve savcı alımı ne zaman?

Hakim ve savcı yardımcısı alımı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı 1000 kişi alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Her yıl yapılan hakim/savcı alımlarına ilişkin de mesaj veran Erdoğan'ın açıklamalarının ardından araştırmalar hız kazandı. İşte, hakim ve savcı yardımcısı alımı hakkında bilgiler...

HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, eylülün ilk günü yapılan adli yıl açılış töreninde ülkenin adalet sistemine bugüne kadar yaptıkları katkıları hatırlattıklarını, yeni anayasa çağrısını da tekrarladıklarını belirterek, "Yeni adli yılda tüm vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç duyulan 9 ilimiz ve ilçelerimizde yeni adliye binalarının yapımı için ihaleye çıkıyoruz." diye konuştu.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru şartları ve tarihleri henüz belli olmadı.

İlerleyen tarihlerde tarafından başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.





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