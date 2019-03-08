Eskişehir'de yaşayan Sercan Alır, 29 Ocak'ta 5 aylık hamile eşi ve 3 çocuk annesi Nezaket Nur Alır'ı (24), kemer ve kürekle öldüresiye dövdü, kafasında kavanoz kırarak hastanelik etti.
Genç kız hastane odasındaki ifadesinde başına gelenleri anlatırken, Srcan Alır hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavclığı'nca hazırlanan iddianamede "kasten yaralama suçundan" 4,5 yıla kadar hapis istendi.
Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Eskişehir 1. Asliye Mahkemesi, eylemin "öldürmeye teşebbüs" kapsamına girdiğini belirterek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.
Hakim Bayram Aslan, görevsizlik kararında, "Sanığın uzun süreli bir dönemde eşine karşı silahtan sayılan aletler de kullanarak eylemde bulunduğu, eylemin nitelikli yaralama mı yoksa öldürmeye teşebbüs mü olduğu yönündeki delillerin takdirinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu..." dedi.