Hakime şantaj “Hedef sen olursun”

İzmir’de bir aile mahkemesi hakimine WhatsApp üzerinden tehdit ve şantaj içerikli mesajlar gönderilmesine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İzmir 5. Aile Mahkemesi hakimine gönderilen mesajlarda hakim ile aile bireylerinin kişisel bilgilerinin paylaşıldığı belirlendi.

Şüphelilerin mesajlarda, “Ben K.U., R.K. ile olan davamızda R.K. ceza almazsa hedef sen olursun” ifadelerini kullandığı tespit edildi.

ANKARA VE İZMİR'DE OPERASYON

Soruşturma kapsamında düğmeye basan emniyet güçleri, İzmir ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şüpheliler K.U. ile R.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suç delili niteliği taşıyan çok sayıda materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından K.U. serbest bırakıldı.

Ankara'daki adresinde gözaltına alınan diğer şüpheli R.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise titizlikle sürdüğü bildirildi.

DAHA ÖNCE DE VALİ VE BAŞSAVCIYI TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan, şüphelilerden K.U.'nun suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. K.U. hakkında, dönemin Aydın Valisi Yakup Canbolat ile yine dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle 27 Ocak 2025 ve 4 Eylül 2025 tarihlerinde de işlem yapıldığı öğrenildi.