Hakimin şüpheli ölümü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde oturan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal'dan haber alamayan yakınları polisi aradı.

15 Mart'ta saat 16.20 sıralarında çilingir yardımıyla girilen evin banyosunda ekipler Nazım Bal'ı peteğe asılı halde buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hakim Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Nazım Bal'ın karısı, eşinin uyku problemi dışında sorunu olmadığını, olay sırasındaysa evde tek başına olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz dönemde Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak çalışan Bal, 2019 yılından itibaren de Bölge Adliye Mahkemesi'nde 1. Ceza Dairesi'nde görev yapıyordu.