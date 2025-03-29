Hakimiyeti kaybeden sürücü araca çarptı, araç işyerine girdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce park halindeki araca, daha sonra bir işyerine çarptı.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Mahallesi Alanyurt Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ali Cihan S. yönetimindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıktı. Sürücü park halindeki araca çarptı.
Otomobilin çarptığı araç ise bir işyerinin bahçesine girdi.
Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda ve işyerinde maddi hasar meydana geldi.
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