Hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı, aracını bırakıp gitti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan, ardından yol kenarında bulunan beton elektrik direğini çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü, aracı bırakıp gitti.

Hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı, aracını bırakıp gitti

Kaza, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Bakılar Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, Fidanlık Caddesi üzerinde Koru Sahili istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 BLV 432 plakalı çift kabin kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarında bulunan beton elektrik direğini çarparak deviren çift kabin kamyonet, boş arazide durabildi. Devrilen direkle birlikte kopan elektrik telleri ise etrafa saçıldı. Kazanın ardından sürücü ise aracını bırakıp olay yerinden ayrıldı.

Kazayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı. Sürücü hakkında trafik yönünden ve elektrik direği ve tellerine zarar verdiği gerekçiyle tutanak tutuldu. Araç ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

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