Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında bıçaklı saldırı: HSK müfettişi ağır yaralandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında yemekhanede görev yapan bir personel, HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı mescitte boğazından bıçakladı.
Ankara'da HSK yerleşkesinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan HSK müfettişi Aslan hastaneye kaldırıldı.
Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, Asayiş Şube'nin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Hastanede tedavisi süren Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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