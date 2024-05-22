Hakimler ve Savcılar Kuruluna atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yer alan atama kararıyla birlikte adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13’üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı olmak üzere toplamda bin 44 adayın ataması yapıldı.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlediğimiz törende görev yerleri belli olan adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkimleri hakkındaki Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı.



Adaletin tecellisi için fedakarca çalışacaklarına yürekten inandığım hakimlerimize ve Cumhuriyet savcılarımıza görev yerlerinde başarılar diliyorum."