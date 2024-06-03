Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı. Belediyede polis tarafından arama yapılırken, valilik kentte 10 günlük yürüyüş ve gösteri yasağı kararı aldı. Görevden uzaklaştırılan Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, dün akşam saatlerinde 'da gözaltına alındı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI

Akış'ın gözaltı kararı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, polis sabah saatlerinde Altay Caddesi’ni giriş ve çıkışlara kapatıp, Belediyesi’nde arama başlattı.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı - 1

Partililer ise belediye binası önünde toplanmaya başladı.

HAKKARİ VALİSİ ÇELİK, HAKKARİ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevden uzaklaştırılan Akış'ın yerine Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI

Hakkari Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı - 2

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" ili coğrafi sınırları içinde 3 Haziran saat 08.00'den geçerli 12 Haziran tarihi de dahil saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

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