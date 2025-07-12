Hakkari Bulvarı'nın ismi değişti: Devlet Bahçeli'nin adı verildi

Karar, Perşembe günü Şırnak Belediyesi meclis toplantısında alındı. Bazı cadde ve parkların isimlerine değişiklik yapıldı.

Hakkari Bulvarı da isim değişikliğine gidilen yerlerden biri oldu. Bulvarın yeni adı "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirildi.

MHP Şırnak İl Başkanlığı da konuyla ilgili bir teşekkür mesajı paylaştı.

Mesajda, "Liderimizin adıyla buluşan bu bulvar, birlik ve dirliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.