Hakkari-Çukurca kara yolu kapandı. Köyün yakınına düşen çığ görüntülendi

İki günden bu yana karla karışık yağmurun etkili olduğu kentte, Çukurca kara yolu Taşbaşı köyü yakınında çığ düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, ulaşımın aksamasına neden olan yoldaki kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı.



KÖYÜN YANINDAN GEÇEN ÇIĞ GÖRÜNTÜLENDİ



Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari'de, Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünün yakınına çığ düştü.

Dağdan kopan kar yığınları, evlere yakın vadiden geçerek alt kısımlara doğru sürüklendi.

Çığın düşme anı, bir köy sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.