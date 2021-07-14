Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanan Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Nasuh Çulcu tutuklanarak cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı - DHA 14.07.2021 - 17:20

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı

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Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e veda

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e veda

Hakkari'de görev yapan polis memuru Nasuh Çulcu, 13 Temmuz'da henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silahla yaralamıştı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanarak gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tedavisi bugün tamamlanan Çulcu, adliyeye sevk edildi. Nasuh Çulcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne gönderildi.

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