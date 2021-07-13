Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher meslektaşının silahlı saldırısında şehit oldu

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, bir polisin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Cevher şehit oldu, polis gözaltına alındı.

YEMEK YERKEN SALDIRDI



Olay saat 13.50 sıralarında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in polisevinde yemek yediği sırada oldu.



Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, henüz bilinmeyen nedenle Cevher'e tabancasıyla 3 el ateş açtı.

AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI



Çulcu, olay yerinden kaçtığı sırada görevli polisler tarafından ayağından vurularak yakalanıp gözaltına alındı.



Saldırıda ağır yaralanan İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Hakkari Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

"Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

ÖZEL HAREKAT'TAN ÇEVİK KUVVET'E ALINMIŞ



Daha önce Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, karıştığı bir olay nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilen polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre, başka bir ile tayini çıkınca durdurmak istedi.

DHA'nın haberine göre, Çulcu, bu konuyla ilgili Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ile konuşmak için polisevine gitti. Çulcu, tayini durdurma konusunda Cevher'den olumlu yanıt alamayınca tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Çulcu, silahını ateşleyerek, Cevher'i şehit etti. Çulcu'nun Cevher'den önce bir kadın komiser yardımcısı ile aynı konuda tartıştığı öğrenilirken, Özel Harekat Şube Müdürüğü'ndeki görevinden bir kadını taciz olayı nedeniyle uzaklaştırıldığı öne sürüldü.