Hakkari kırsalında operasyon. 860 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 860 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Hakkari Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekiplerince istihbari çalışmalar yapıldığını aktaran Yerlikaya, uyuşturucu madde imal veya ticareti suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyonun, Yüksekova kırsalında düzenlendiğini ifade etti.

Yerlikaya, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; 771 kilogram skunk, 10,5 kilogram eroin, 78,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 860 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"- Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir, bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık.

- Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef, ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir. Emeği geçenleri tebrik ederim."