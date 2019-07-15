Ankara'da şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Şehidin annesi Züleyha Tokur ayakta durmakta güçlük çekti.
Taziyeleri kabulü sırasında şehidin eşi Halime Tokur, yakınlarına "Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin" dedi.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı.
"İhtiram yürüyüşü"nde Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.
Törenin sonunda top arabasından araca alınan şehidin cenazesini, anne Züleyha ile eşi Halime Tokur asker selamıyla uğurladı.
Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kuvvet komutanları, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Tokur'un cenazesi, Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır’ın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Muğla’daki Dalaman Havalimanı'ndan alınarak uzun araç konvoyuyla Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki babaevine götürüldü.
Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki Kocatepe Camisi'ne getirildi.
Kılınan namazın ardından şehit Ağır'ın cenazesi, Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ordu’da şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş’ın (24) naaşı, Aybastı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Aybastı İmam-Hatip Lisesi bahçesine getirildi.
Şehidin öz geçmişinin okunduğu törende, protokol üyeleri şehidin babası Kenan, annesi Sayma, kardeşi Uzman Çavuş Sami Altuntaş ve diğer yakınlarına başsağlığı diledi.
Yaşadığı üzüntü dolayısıyla ayakta durmakta zorluk çeken anne Sayma Altuntaş'a sağlık ekipleri eşlik etti.
Tören sırasında Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.
Şehit Altuntaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Uzundere Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.