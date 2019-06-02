Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Sanca'nın (30) naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Adana'ya getirildi.



Sanca için Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, askeri ve siyasi erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Bakan Yardımcısı Çam, baba Muharrem Sanca'ya başsağlığı diledi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu da anne Makbule ve şehidin kız kardeşlerini teskin etti.



Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sanca'nın naaşı Asri Mezarlık'ta defnedildi.



ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BARIŞ İDİL'DE TOPRAĞA VERİLDİ



Operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın (26) cenazesi Şırnak İdil'de toprağa verildi.



Hakkari'den helikopterle getirilen Barış'ın naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında yapılan törenin ardından Güzelova köyüne bağlı Alataş mezrasındaki camiye getirildi.



Kılınan cenaze namazından sonra Barış'ın cenazesi götürüldüğü Alataş Mezarlığı'nda defnedildi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehidin babası İbrahim Barış'a Türk bayrağı teslim etti.



Törene, Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör de katıldı.