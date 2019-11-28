Hakkari ve Kuzey Irak'ta yıldırım düşmesi sonucu 3 asker şehit oldu

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Hakkari ve Kuzey Irak'ta 3 asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.

KUZEY IRAK'TA DA YILDIRIM DÜŞTÜ

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı da, Kuzey Irak'ta Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.