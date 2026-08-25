Hakkari ve Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 265 kilo skunk ele geçirildi

Hakkari ve Samsun ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 265 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 3’ü tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Hakkari ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Hakkari, Van ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Hakkari’de 127, Samsun’da ise 138 kilogram skunk ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin güvenlik güçlerinin çalışmaları ve toplumun desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.