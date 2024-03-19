Hakkari ve Şırnak'ta eğitim-öğretime bir gün ara verildi

Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı etkilerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim-öğretime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak 20.03.2024 salı günü ilimiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumları hariç okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki tüm eğitim öğretim bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır." denildi.

BEYTÜŞŞEBAP'TA SAĞANAK NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ (3)



Şırnak Valiliği, kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, “Beytüşşebap ve Uludere ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle; 20 Mart Çarşamba günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.



Selden kapanan Şırnak- Uludere kara yolunda ise temizleme çalışmaları sürüyor.