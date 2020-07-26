Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Hakkari kırsalında hava destekli operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

NTV Haber 26.07.2020 - 11:23 | Son Güncelleme : 26.07.2020 - 12:03

Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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