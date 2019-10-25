Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ''uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti'' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 140 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bir şahıs gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''