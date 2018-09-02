Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.
Operasyonlar kapsamında, ilk belirlemelere göre, silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Hakkari Yüksekova'da silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.