Hakkari'de insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında Jandarma İHA ile 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.

Bölgeye yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.