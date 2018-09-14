Hakkari'de insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında Jandarma İHA ile 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.
Bölgeye yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında tespit edilen 3 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Hakkari'de insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.