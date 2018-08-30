Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Dibecik bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı teröristin insansız hava aracı (İHA) ile takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristler İHA ile takip edilerek, yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 4 terörist hava harekatında etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.