Hakkari’de 49 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 49 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari’de 49 kilo metamfetamin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı duyumu alındı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı Esendere-Yüksekova karayolunda tespit ederek durdurdu.

Araçta yapılan aramada iki çuval içerisinde 49 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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