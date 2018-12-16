Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 64 av tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Şemdinli ilçesi Tanyolu mevkisinde gerçekleştirilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetinde, İran topraklarından Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5'i Irak, 3'ü İran uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Yabancıların yanında bulunan çuvallarda yapılan aramada 64 av tüfeği ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Hakkari'de 64 kaçak av tüfeği ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan ve yanlarındaki çuvallarda 64 av tüfeği bulunan 5'i Irak, 3'ü İran uyruklu 8 kişi yakalandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 64 av tüfeği ele geçirildi.