Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 64 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Şemdinli ilçesi Tanyolu mevkisinde gerçekleştirilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetinde, İran topraklarından Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5'i Irak, 3'ü İran uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Yabancıların yanında bulunan çuvallarda yapılan aramada 64 av tüfeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.