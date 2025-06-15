Hakkari'de adliye binasının girişinde çökme

Hakkari'de yeni adliye binasının temeli için yürütülen kazı çalışmaları sırasında zemin dengesinin bozulması sonucu, hemen bitişikteki mevcut adliye binasının giriş bölümünde çökme meydana geldi.



Binanın ön kısmında göçük oluştu.



Olayda beton zemin parçalanırken, giriş kapısının altı tamamen boşaldı. Hafta sonu olması sebebiyle binada personel bulunmadığı öğrenildi.