Hakkari'de akaryakıt istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 8 kişi yaralandı
01.01.2026 20:38
Anadolu Ajansı
AA
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yoğun kar nedeniyle çöken akaryakıt istasyonunun çatısının altında kalan 8 kişi yaralandı.
İlçenin Merkez Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümün çatısı, yoğun kar nedeniyle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle çöken tavanın altında kalarak yaralanan 2'si çalışan 8 kişiyi kurtardı.
Yaralılar, ambulanslarla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.