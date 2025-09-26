Hakkari'de anız yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

Hakkari-Yüksekova Karayolu üzerindeki Yeni Köprü yakınlarında, iddiaya göre elektrik tellerinin kopması sonucu kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler çevredeki ağaçlık bölgeye yayıldı.

Yangının halen devam ettiği öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.