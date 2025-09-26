Hakkari'de anız yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı
Hakkari-Yüksekova Karayolu üzerinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Hakkari-Yüksekova Karayolu üzerindeki Yeni Köprü yakınlarında, iddiaya göre elektrik tellerinin kopması sonucu kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler çevredeki ağaçlık bölgeye yayıldı.
Yangının halen devam ettiği öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
