Hakkari'de ayı saldırısı
Hakkari'de ayı tarafından kolundan ısırılan bir genç yaralandı.
Arşiv
Hakkari'nin Pınarca köyü Taşlıca mezrasında dün akşam saatlerinde ağaçlık bölgede aniden çıkan ayı, Ziya K. isimli genci kolundan ısırdı.
Gencin bağırma sesini duyan babası, yanındaki köpeği ile birlikte olay yerine gitti.
Köpeğin ayıya saldırması sonucu ayı kaçtı. Yaralanan genç Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
