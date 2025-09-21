Hakkari'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Hakkari'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Hakkari'de Bulvar Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bir süre sonra dönüştüğü kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
