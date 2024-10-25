Hakkari'de bir iş yerinde yangın çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Hakkari'de bir iş yerinde yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre yangın, Anadolu Caddesi'nde inşaat malzemesi satılan bir iş yerinde çıktı. Sobadan kaynaklı olduğu ileri sürülen yangına Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken Aydın Gelincik'e ait iş yeri kullanılmaz hale geldi.

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