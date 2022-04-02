Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, iki gün önce arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düştü.

Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucusu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarının ikinci gününde asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Düştüğü yerden 1600 metre uzaklıkta bulunan asteğmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hakkari merkeze gönderilecek.