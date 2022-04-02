    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber

Hakkari Derecik'te arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Haberler - DHA 02.04.2022 - 16:23

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber

'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, iki gün önce arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düştü.

Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucusu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarının ikinci gününde asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Düştüğü yerden 1600 metre uzaklıkta bulunan asteğmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hakkari merkeze gönderilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...