Hakkari'de çığ uyarısı: 2 yerleşim yeri tehlikede

İl genelindeki tüm köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çığ tehlikesi nedeniyle açılamayan 2 yerleşim yeri için çığ uyarısında bulundu. İl genelindeki köy ve mezra yollarına zamanında müdahale ederek yeniden ulaşıma açan karla mücadele ekibi, yer yer 3 metre karla mücadele etti. İş makinelerinin yer yer zor anlar yaşadığı bölgelerde çalışmalar güçlükle yürütüldü.



1 KÖY VE 1 MEZARDA ÇIĞ TEHLİKESİ

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, tüm köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açtıklarını belirterek, çığ düşme riski bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü ile Yüksekova ilçesi Armutdüzü köyüne bağlı Aktoprak mezrası yolunda çalışma yapamadıklarını belirttiler. Bu köy ve mezra yollarının kapalı olduğunu belirten il özel idaresi yetkilileri, vatandaşların düşmesi muhtemel çığlara karşı dikkatli olması uyarısını yeniledi.