Hakkari'de düğün yolunda kaza: Yaralılar var
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düğüne giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca yolu Yazılı Mahallesi'nde, Dağlıca yönüne giden otomobil, saat 15.00 sıralarında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada araçta bulunan aynı aileden C.T., G.T., D.T., Ç.T., T.T. ve H.T. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Hakkari Yüksekova
- Düğün