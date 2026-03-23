Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari Valiliği, gece saatlerinde kuvvetli yağmur ile yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışının öngörüldüğüne ilişkin meteorolojik veriler doğrultusunda il merkezi ve Yüksekova'da eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü belirtilen Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 23 Mart Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Şanlıurfa'da da sağanak yağış nedeniyle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde okulların bir gün tatil edildiği açıklanmıştı, .