Hakkari'de evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar deprem anını anlattı

"GECEYİ DIŞARIDA ATEŞ YAKARAK GEÇİRDİK"



Köy sakinlerinden İbrahim Bafra da sarsıntıyı şiddetli hissettiklerini anlatarak, "Depremle herkes dışarıya çıktı. Biz de sarsıntıyı çok hissettik. Sonra dışarıya çıktık. Köydeki herkes dışarıdaydı. Köydeki evlerin çoğu taştan yapılmış. O yüzden evlerde çatlaklar oluştu. Bazı köylüler geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi. Bazıları da komşularına, akrabalarına gitti. Ekipler de gelip tespiti yaparak tutanak tuttu." diye konuştu.



"TABİİ HERKES KORKTU"



Mehmet Bafra da depremin merkez üssünün köylerine yakın olduğunu, bu nedenle daha fazla hissettiklerini dile getirdi.



Sarsıntıyı hissettikleri anda dışarıya çıktıklarını anlatan Bafra, "Ateş yakıp, çocuklarımızı ısıtmaya çalıştık. Evimizin farklı noktalarında çatlaklar oluştu. Bazı evlerde de aynı durum var. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Tabii herkes korktu. Uzun süre dışarıda kaldık." dedi.