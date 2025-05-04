Hakkari'de feci kaza: 1 ölü

Diyarbakır'dan Hakkari'nin Çukurca ilçesine seyir halinde olan Muhammed Özbeğ yönetimindeki kamyonet, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kayalığa çarptı.

Kaza, Hakkari-Şırnak Karayolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Araçta bulunan Ramazan Deniz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü Muhammed Özbeğ ise araçta sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından Özbeğ’i bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özbeğ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.