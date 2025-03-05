Hakkari'de feci ölüm: 18 yaşındaki Gülcan elektrik akımına kapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde yaşayan Gülcan Bilici (18), gece saatlerinde su ısıtıcısından kaynaklanan elektrik akımına kapıldı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Bilici'ye ilk müdahaleyi yaptı.



Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.



Bilici'nin cenazesi, Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.