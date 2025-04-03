Hakkari'de gök gürledi, 1 kişi balkoldan 1 kişi de çatıdan düştü
Hakkari'de şiddetli yağışla birlikte yaşanan gök gürültüsü sonrası 1 kişi balkoldan düşerken, 1 kişi de çatıdan düştü.
Hakkari'de 24 yaşındaki R.T. isimli şahıs, ailesiyle birlikte yaşadığı binanın üçüncü katında gök gürültüsü nedeniyle yaşadığı panik nedeniyle dengesini kaybederek balkondan düştü.
Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirlendi.
1 KİŞİ DAHA YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
Aynı dakikalarda Medrese Mahallesi'nde de 50 yaşındaki Ç.K., çocuğunun evinin damında bulunduğu sırada yaşanan gök gürültüsü nedeniyle irkilerek dengesini kaybetti.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Sert zemine düşen ve hastaneye kaldırılan Ç.K.'nin vücudunda ezilmeler ve kırıklar olduğu tespit edildi.
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