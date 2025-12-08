Hakkari'de heyelan. Dev kayalar yolu kapattı
08.12.2025 02:13
Son Güncelleme: 08.12.2025 02:17
İHA
Hakkari'de etkili olan yağışların ardından yamaçlardan düşen dev kayalar, Hakkari-Van yolunu tamamen kapattı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Depin mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, heyelana neden oldu. Yamaçlardan düşen taş ve dev kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.
Bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle yolu temizlemek için yoğun çalışma yürüttü. Bir süre trafiğe kapalı kalan karayolu, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.