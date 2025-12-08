Hakkari'de heyelan. Dev kayalar yolu kapattı

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Depin mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, heyelana neden oldu. Yamaçlardan düşen taş ve dev kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle yolu temizlemek için yoğun çalışma yürüttü. Bir süre trafiğe kapalı kalan karayolu, kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.