Hakkari'de iki araç çarpıştı: Üç yaralı

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza Hakkari-Van Karayolu'ndaki Seyir Tepe mevkisinde yaşandı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kapalı kasa hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.