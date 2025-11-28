Hakkari'de kamyonette 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi

28.11.2025 23:21

IHA

Hakkari'de bir kamyonette yapılan 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

 

Yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesinde Narkotik köpeği ile bir kamyonette yapılan aramada zula diye tabir edilen bölgelerde 80 kilo 200 gram metamfetamin maddesi, 6 kilo 300 gram kokain maddesi ile 1 kilo eroin maddesi olmak üzere toplam 87 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 

 

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.