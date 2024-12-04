Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle yolu kapanan askeri üs bölgelerinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de karla mücadele çalışması

Yüksekova ve Şemdinli İlçe Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 28 üs bölgesi yolundan 26'sını yeniden ulaşıma açtı.

Mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan ekipler, Yüksekova ilçesinde kapalı bulunan 2 üs bölgesi yolunun da bir an önce açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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