Hakkari'de katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Hakkari-Van kara yolunda TIR ile kamyonet kazaya karıştı. 4 kişinin öldüğü kazada 2 kişi de yaralandı.

'nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi.

Hakkari yönüne giden TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

Çarpışma sonucu kamyonette bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari'de katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı - 1 Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

