Hakkari'de katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Hakkari-Van kara yolunda TIR ile kamyonet kazaya karıştı. 4 kişinin öldüğü kazada 2 kişi de yaralandı.
Hakkari'nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Hakkari yönüne giden TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.
Çarpışma sonucu kamyonette bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
