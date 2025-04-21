Hakkari’de kaya düşmelerine karşı çalışma

Karşıyaka Mahallesi’nin alternatif yolu olarak kullanılan Kırkkonutlar altındaki yolda yaşanan kaya düşmeleri sonrası genişletme ve güvenlik önlemleri alındı.



Yağışlarla birlikte yola düşen kayalar sürücüler için risk oluşturunca, Hakkari Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.



Yolun üst kısmında yer alan ve her an düşme tehlikesi bulunan kayalar, iş makinesi yardımıyla kontrollü şekilde indirilmeye başlandı.



Aynı zamanda zabıta ekipleri, çalışma yapılan alanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşların muhtemel bir tehlikeden etkilenmesini önlemek amacıyla tedbir aldı.

