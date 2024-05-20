Hakkari'de kaybolan çocuk arazide uyurken bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Karlı köyünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 4 yaşındaki bir erkek çocuğunun kaybolduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone, iz takip ve arama kurtarma köpeği ile arazide çalışma başlattı.



Jandarma komando ve Jandarma Arama Kurtarma personeli de ekiplere destek verdi.



Yürütülen çalışmalar sonucu kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzakta arazide uyurken bulunan çocuk, ailesine teslim edildi.