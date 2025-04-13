Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları dördüncü gününde: Çok sayıda ekip katılıyor

Hakkari'de dört gün önce kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'i arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara, AFAD, jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar destek veriyor.

Hakkari'de kayıp kadını arama çalışmaları dördüncü gününde: Çok sayıda ekip katılıyor

Karşıyaka mahallesinde dört gün önce kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için , jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

Ekipler, çalışmalarını yağışlı havaya ve zorlu arazi koşullarına rağmen Sümbül Mahallesi Tekser mevkisinde sürdürüyor.

Katramas Deresi ve çevresinde yürütülen çalışmalara itfaiye, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Siirt AFAD Müdürlüğü su üstü arama ekipleri de destek veriyor.

YAKINLARI UMUTLA HABER BEKLİYOR

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede, yakınları da umutla Keskin'in bulunmasını bekliyor.

Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri ise bölgede çalışma yürütenlere ikramda bulunuyor.

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