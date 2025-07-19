Hakkari'de kayıp Rojda Asmin'den iyi haber: Van'da bulundu

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çığlı köyünde yaşayan Ediş ailesi, 16 Temmuz'da kızları Rojda Asmin eve dönmeyince bir süre aradı, sonuç alamayınca da jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

ODUNLUKTA BİR ÇANTA BULUNDU

Çalışmalar sürerken, bir odunlukta Rojda Asmin'e ait olduğu değerlendirilen, içerisinde elbise, kimlik ve bazı kişisel eşyaların olduğu bir çanta bulundu.