Hakkari'de kayıp Rojda Asmin'den iyi haber: Van'da bulundu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 16 Temmuz'da evden çıkıp, geri dönmeyen Rojda Asmin Ediş (14) Van'da bulundu.
Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çığlı köyünde yaşayan Ediş ailesi, 16 Temmuz'da kızları Rojda Asmin eve dönmeyince bir süre aradı, sonuç alamayınca da jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.
ODUNLUKTA BİR ÇANTA BULUNDU
Çalışmalar sürerken, bir odunlukta Rojda Asmin'e ait olduğu değerlendirilen, içerisinde elbise, kimlik ve bazı kişisel eşyaların olduğu bir çanta bulundu.
VAN'DA BULUNDU
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu Ediş'in Van'da olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince bulunduğu yerden alınan Ediş, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ediş'in, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.
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