Hakkari'de korkutan ev yangını

Yangın, Yeşildere Mahallesinde yaşayan Yakup Koç’a ait evde çıktı.

Saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bir anda evi sardı. Çevredekilerin durumu Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.